В Москве хулигану Маяковскому дали 15 суток ареста

Согласно материалам суда, в вечером 30 июля Артём Маяковский рвал цветы с клумбы, приставал к девушкам и прохожим, не реагировал на требования полицейских и нецензурно выражался.

В итоге мужчина был задержан. Останкинский суд столицы признал питерца виновным по статье КоАП «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

За своё поведение однофамилец советского поэта Маяковского получил 15 суток административного ареста.

Ранее москвича, который гулял с козой по Красной площади и нецензурно выражался, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

