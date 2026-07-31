В Москве хулигану Маяковскому дали 15 суток ареста

Житель Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский был наказан в Москве за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно материалам суда, в вечером 30 июля Артём Маяковский рвал цветы с клумбы, приставал к девушкам и прохожим, не реагировал на требования полицейских и нецензурно выражался.

В итоге мужчина был задержан. Останкинский суд столицы признал питерца виновным по статье КоАП «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

За своё поведение однофамилец советского поэта Маяковского получил 15 суток административного ареста.

Ранее москвича, который гулял с козой по Красной площади и нецензурно выражался, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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