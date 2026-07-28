Омбудсмен Володарский объяснил «МГУшный» конкурс в столичных колледжах
Работодателю выгоднее брать человека, у которого есть диплом и среднего специального учебного заведения, и высшего, заявил НСН Амет Володарский.
Сегодня колледжи не уступают по своему педагогическому составу, по имущественной базе ведущим вузам страны, а также могут использоваться как «трамплин» для получения высшего образования в будущем, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Конкурс на места в московских колледжах уже выше, чем в МГУ. На медсестру и медбрата сейчас претендуют до 18 человек на место, на повара — 14–16. Для сравнения: в университете имени Ломоносова в этом году — около 11 человек на место. По данным Mash, высокий конкурс и на другие специальности: на строителей приходится 10–15 человек, сварщиков и электриков — по 8–12. Одна из причин ажиотажа — зарплаты. Сварщики в отдельных случаях получают до 580 тысяч рублей в месяц. Володарский объяснил, почему так растет спрос.
«Лет десять назад я бы сказал, что данная статистика неправильная. На тот момент у нас еще не было таких хороших колледжей, как сегодня. Мы за десять лет сделали мощный рывок в среднем специальном образовании. Сегодня колледжи не уступают по своему педагогическому составу, по имущественной базе ведущим вузам страны. Стираются грани между средним специальным и высшим образованием, это общемировой тренд. После колледжа можно поступать в вуз, обучаться три года. Это тоже позитивный момент для учащихся. Колледж – это некий трамплин, многоходовка для поступления в вуз. Работодателю выгоднее брать человека, у которого есть диплом и среднего специального учебного заведения, и высшего. Это означает, что человек с образованием, а также умеет работать руками. Это я говорю еще и как работодатель», - отметил он.
По его словам, также повлияли «перегибы», которые связаны с переходом детей в 10 класс.
«Второй тренд сегодня – это попытка государства загнать детей после девятого класса в колледжи. Есть некоторые перегибы. В этом году пик жалоб, когда не хотят ребенка пускать в десятый класс. Все это приводит к высокому спросу на колледжи. А большой конкурс в колледже подтолкнет наши органы исполнительной власти к тому, чтобы более серьезно контролировать барьеры перевода детей в десятый класс. Эти барьеры незаконны, а высокий конкурс просто может привести к тому, что дети останутся вне системы образования. Это нам точно не нужно», - заключил собеседник НСН.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН призвал не ограничивать поступление детей в старшие классы.
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