Польский МИД вызвал посла России после падения неизвестного объекта
МИД Польши вызвал посла РФ после падения на юго-востоке страны ракеты. Как пишет RT, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
Инцидент произошёл в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве 30 июля. Туск, не предоставив никаких доказательств, указал, что упала якобы российская ракета Х-101.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, отметил, что польский пилот истребителя F-16 не успел сбить объект.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что слова Туска о падении в Польше якобы российской ракеты похожи на манипуляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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