Инцидент произошёл в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве 30 июля. Туск, не предоставив никаких доказательств, указал, что упала якобы российская ракета Х-101.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, отметил, что польский пилот истребителя F-16 не успел сбить объект.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что слова Туска о падении в Польше якобы российской ракеты похожи на манипуляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

