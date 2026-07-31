Медведев назвал главного инициатора политики санкций против России на Западе
Главным инициатором политики санкций в отношении России на Западе является Евросоюз. Как сообщает RT, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что европейскую линию продолжают США, Япония, а также Канада и Австралия.
По его словам, введённые ограничения не смогли парализовать российскую экономику, однако это не значит, что следует «сидеть в окопе».
«Речь должна идти именно об активной обороне... Здесь нужно подумать вообще, какие инструменты в дальнейшем использовать», - заключил политик.
Ранее Медведев заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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