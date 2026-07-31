Лето не сдается: Какой погодой август удивит москвичей

Татьяна Позднякова рассказала НСН об ожидаемом количестве осадков, температурном режиме и особенностях погоды в начале августа в столичном регионе.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сказала НСН, что август сохранит летние черты, а переход к осенней погоде пока не предвидится — хотя возможны кратковременные похолодания.

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«Месячный прогноз довольно оптимистичный. Количество осадков не превысит норму — ожидается около 77 миллиметров. Август по температурному режиму будет на один‑два градуса выше климатической нормы. Июль складывается близким к норме. Первая пятидневка августа будет довольно комфортной. Можно рассчитывать, что в августе погода останется по‑летнему тёплой. Не стоит говорить, что мы уже вступаем в осень. Будут дни с температурой чуть ниже нормы, но это будут кратковременные периоды. Август — летний месяц, и в этом году он сохранит летние черты», — сказала собеседница НСН.

Ранее специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал НСН, что из‑за изменения климата осадки становятся интенсивнее, а проблема застройки уязвимых территорий только усиливает риски.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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