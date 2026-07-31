Роспотребнадзор одобрил открытие 100 пляжей Анапы

На заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе было отмечено, что продолжается мониторинг акватории Чёрного моря, а также побережья Кубани и Крыма.

«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Анапе полностью завершили отсыпку пляжей, которые пострадали в результате ЧС с танкерами в Керченском проливе в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

