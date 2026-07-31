Роспотребнадзор одобрил открытие 100 пляжей Анапы
Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон уже на 100 пляжах Анапы, ещё 12 проходят экспертизу. Об этом сообщает RT.
На заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе было отмечено, что продолжается мониторинг акватории Чёрного моря, а также побережья Кубани и Крыма.
«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Анапе полностью завершили отсыпку пляжей, которые пострадали в результате ЧС с танкерами в Керченском проливе в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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