Роспотребнадзор одобрил открытие 100 пляжей Анапы

Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон уже на 100 пляжах Анапы, ещё 12 проходят экспертизу. Об этом сообщает RT.

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На заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе было отмечено, что продолжается мониторинг акватории Чёрного моря, а также побережья Кубани и Крыма.

«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в Анапе полностью завершили отсыпку пляжей, которые пострадали в результате ЧС с танкерами в Керченском проливе в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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