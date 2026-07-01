Вузы напомнили выпускникам, что «платка» больше не гарантирует поступление
Абитуриентам с низкими баллами придется искать другие вузы или идти в колледжи, заявила в пресс-центре НСН Светлана Брюховецкая.
Число мест на платных специальностях ограничено с 2026 года, поэтому поступающим необходимо понимать, что они могут не попасть в тот вуз, куда хотели, рассказала в пресс-центре НСН проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.
В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Отдельного внимания заслуживает ситуация со стоимостью обучения и конкуренцией за бюджетные места. Брюховецкая поделилась подробностями перемен.
«Главное изменение — теперь нельзя подать документы из дома через систему вуза. Осталось три способа: лично, через “Госуслуги” и по почте. Появились “дни тишины”: в день издания приказов о зачислении абитуриенты не могут ни подать, ни забрать свое заявление. Это время отдано вузам, чтобы правильно сформировать списки и приказы. Акцент во всем приеме смещается на “Госуслуги”. Там можно записаться на вступительные испытания, следить за списками и подавать свои документы, а вузы только собирают информацию и издают приказы. Также приказ Министерства образования с этого года регулирует число платных мест на отдельных специальностях. Конкурс на эти места не гарантирует поступление. Те, у кого не хватит баллов — либо другой вуз, либо колледж после 11 класса. Еще один момент — на каждого работодателя выделены отдельные целевые места. Абитуриенты могут подать документы на конкретную работу в России. Каждый вуз также определяет, куда могут поступать выпускники колледжей. Каждая специальность будет иметь аналог, который определит администрация учебного заведения. Также появилась отдельная квота бюджетных мест — вдовы военнослужащих, которые погибли при выполнении своих обязанностей», — указала она.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко назвала «платные» специальности, попавшие под сокращение в вузах в интервью НСН.
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