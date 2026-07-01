Число мест на платных специальностях ограничено с 2026 года, поэтому поступающим необходимо понимать, что они могут не попасть в тот вуз, куда хотели, рассказала в пресс-центре НСН проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Отдельного внимания заслуживает ситуация со стоимостью обучения и конкуренцией за бюджетные места. Брюховецкая поделилась подробностями перемен.