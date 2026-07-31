СМИ: Трамп отказался дать Зеленскому 300 ракет на зиму
31 июля 202616:36
Алексей Филимонов
Президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с американским лидером Дональдом Трампом о поставках ракет. Об этом пишет The Atlantic.
По информации издания, Зеленский просил у главы Белого дома 300 ракет для комплексов Patriot для использования грядущей зимой.
«Трамп отказался», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что США хотят завершения российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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