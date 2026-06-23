«При сокращении часов по предметам школьники будут изучать предметы на базовом уровне. На углубленное изучение просто не останется времени. С углубленным изучением – только через репетиторов. Из плюсов, что у детей будет больше времени на детство, они будут меньше заняты. Ну, а минусы очевидны – высшие учебные заведения не будут снижать планку для своего абитуриента. Соответственно, будет расти лаг между программой школы и вуза. Чтобы попасть в вуз, нужно будет обращаться к репетиторам, искать специальные учебники и готовиться уже вне школы. В самой школе они тоже могут продолжать углубленную подготовку, но это будет вне основной программы, после уроков», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в пособиях по обществознанию для 9-х классов появится раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике». Так, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, обучать школьников финансовой грамотности, безусловно, важно, однако помехой может стать нехватка времени и подготовки у педагога.

