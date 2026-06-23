Володарский: Новая программа для старшеклассников отдалит их от вузов
Амет Володарский напомнил НСН, что в школах уберут углублённое изучение предметов, но это не означает, что вузы снизят планку и требования для абитуриентов.
После того, как из школ в старших классах уберут углубленное изучение двух предметов по выбору, выпускникам станет сложнее поступить в вузы, и лаг между школьной программой и требованиями вузов вырастет. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Напомним, что раньше обязательным было изучение двух предметов углубленно. Новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Володарский раскрыл, что теперь школьникам придется нанимать репетиров в двойном размере, чтобы подготовиться к обучению в вузе.
«При сокращении часов по предметам школьники будут изучать предметы на базовом уровне. На углубленное изучение просто не останется времени. С углубленным изучением – только через репетиторов. Из плюсов, что у детей будет больше времени на детство, они будут меньше заняты. Ну, а минусы очевидны – высшие учебные заведения не будут снижать планку для своего абитуриента. Соответственно, будет расти лаг между программой школы и вуза. Чтобы попасть в вуз, нужно будет обращаться к репетиторам, искать специальные учебники и готовиться уже вне школы. В самой школе они тоже могут продолжать углубленную подготовку, но это будет вне основной программы, после уроков», - рассказал он.
Ранее стало известно, что в пособиях по обществознанию для 9-х классов появится раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике». Так, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, обучать школьников финансовой грамотности, безусловно, важно, однако помехой может стать нехватка времени и подготовки у педагога.
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