«Борьба со злом»: В России предложили приравнять букмекерские конторы к азартным играм
Иностранных учредителей надо вывести из состава букмекерских контор, а деятельность всего рынка приравнять к азартным играм, заявил политолог Антон Орлов.
Букмекерские конторы в России необходимо приравнять к азартным играм и сделать для них специальные игорные зоны, заявил директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Орлов направил письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко с инициативой о закрытии букмекерского России для компаний с учредителями из недружественных стран. В разговоре с НСН он добавил, что в России пора навести порядок на рынке букмекеров.
«Таких компаний действительно очень много в России. Другое дело, что сейчас некоторые иностранные компании уже начинают подстраиваться под происходящие события, уже начинают выводить иностранных учредителей из своего состава, а также делают ребрендинг и продолжают работать. Однако необходимо, чтобы это коснулось всех. Вообще навести порядок на букмекерском рынке давно пора. Букмекерские конторы – это зло, с которым надо глобально бороться. Если мы начнем с малого – это уже будет хорошо. Следует также приравнять букмекерские конторы к азартным играм, к казино и сделать для них отдельные игорные зоны. В России есть пять таких зон», - сказал Орлов.
По его словам, букмекерские компании с иностранными учредителями зарабатывают весомые деньги на российском рынке.
«Это миллиарды рублей в год. Букмекерские конторы являются спонсорами целого ряда спортивных отраслей. Не случайно топовые спортсмены рекламируют букмекерские конторы. Если посмотреть на логотипы букмекерских контор, то они заполонили все», - отметил Орлов.
Специалист также не исключил возможность того, что даже при ограничении работы букмекерских контор россияне все ровно смогут пользоваться ими онлайн через VPN-сервисы. При этом Орлов подчеркнул, что если за регулирование букмекерских контор возьмется правительство, то оно будет в силах ограничить к ним доступ для россиян.
«Законы пишут, как известно, сотни людей, а о том, как их обойти, думают миллионы. Но если правительство и руководство страны в целом захочет навести на этом рынке порядок – оно это сделает, это по силам», - резюмировал Орлов.
Уже более десяти лет в России функционируют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино. Однако букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, по-прежнему широко представлены как в больших городах, так и в малых населенных пунктах. Более того, данные заведения могут принимать ставки в онлайн-режиме.
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