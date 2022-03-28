«Борьба со злом»: В России предложили приравнять букмекерские конторы к азартным играм

Накануне Орлов направил письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко с инициативой о закрытии букмекерского России для компаний с учредителями из недружественных стран. В разговоре с НСН он добавил, что в России пора навести порядок на рынке букмекеров.

«Таких компаний действительно очень много в России. Другое дело, что сейчас некоторые иностранные компании уже начинают подстраиваться под происходящие события, уже начинают выводить иностранных учредителей из своего состава, а также делают ребрендинг и продолжают работать. Однако необходимо, чтобы это коснулось всех. Вообще навести порядок на букмекерском рынке давно пора. Букмекерские конторы – это зло, с которым надо глобально бороться. Если мы начнем с малого – это уже будет хорошо. Следует также приравнять букмекерские конторы к азартным играм, к казино и сделать для них отдельные игорные зоны. В России есть пять таких зон», - сказал Орлов.

По его словам, букмекерские компании с иностранными учредителями зарабатывают весомые деньги на российском рынке.