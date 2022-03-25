Киберспортивный клуб Team Spirit временно переезжает из России в Сербию
Киберспортивный клуб Team Spirit официально заявил о переезде из Москвы в Белград. Об этом организация сообщила в своих социальных сетях.
По словам сотрудников Team Spirit, причиной временного переезда стала ситуация на Украине.
«Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным», — написали Team Spirit в своем обращении.
В сообщении также было подчеркнуто, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте.
Новый офис клуба откроется в столице Сербии. Сейчас компания занимается перевозом своих сотрудников.
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