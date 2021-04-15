В Барвихе выбрали лучшего букмекера года

14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония вручения Международной премии "Рейтинга Букмекеров" — одно из самых заметных событий в букмекерской и спортивной отрасли. Праздничный вечер посетили президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звезды отечественного шоу-бизнеса, ведущими вечера стали Гарик Мартиросян и Константин Генич.

Легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу объявил победителя в номинации «Гран-при: лучший букмекер года», которым стала компания «Фонбет». Приз в номинации «Лучшее спортивное СМИ» получил телеканал «Матч ТВ», лучшим спортивным журналистом признали Нобеля Арустамяна, а спортсменом года стал Артем Дзюба.

Герой России выступил за денежную помощь от букмекеров спорту

В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» победил Руслан Медведь, CEO «Париматч» (Россия), а в номинации «Топ-менеджер в спортивной отрасли» победу одержала продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Уже по традиции на вечере состоялся и благотворительный аукцион. Главный лот — футболка с автографом капитана сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси — был продан за 1 миллион рублей. Все средства будут переведены в благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

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ФОТО: "Рейтинг букмекеров"
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