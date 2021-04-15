В Барвихе выбрали лучшего букмекера года

14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония вручения Международной премии "Рейтинга Букмекеров" — одно из самых заметных событий в букмекерской и спортивной отрасли. Праздничный вечер посетили президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звезды отечественного шоу-бизнеса, ведущими вечера стали Гарик Мартиросян и Константин Генич.

Легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу объявил победителя в номинации «Гран-при: лучший букмекер года», которым стала компания «Фонбет». Приз в номинации «Лучшее спортивное СМИ» получил телеканал «Матч ТВ», лучшим спортивным журналистом признали Нобеля Арустамяна, а спортсменом года стал Артем Дзюба.