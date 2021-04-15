В Барвихе выбрали лучшего букмекера года
14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония вручения Международной премии "Рейтинга Букмекеров" — одно из самых заметных событий в букмекерской и спортивной отрасли. Праздничный вечер посетили президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звезды отечественного шоу-бизнеса, ведущими вечера стали Гарик Мартиросян и Константин Генич.
Легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу объявил победителя в номинации «Гран-при: лучший букмекер года», которым стала компания «Фонбет». Приз в номинации «Лучшее спортивное СМИ» получил телеканал «Матч ТВ», лучшим спортивным журналистом признали Нобеля Арустамяна, а спортсменом года стал Артем Дзюба.
В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» победил Руслан Медведь, CEO «Париматч» (Россия), а в номинации «Топ-менеджер в спортивной отрасли» победу одержала продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Уже по традиции на вечере состоялся и благотворительный аукцион. Главный лот — футболка с автографом капитана сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси — был продан за 1 миллион рублей. Все средства будут переведены в благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Стали известны российские компании из санкционного списка США
- СВР назвала бредом обвинения в свой адрес от Белого дома
- МИД Украины поддержал новые санкции США против России
- Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
- СМИ: Зеленский, Макрон и Меркель обсудят отношения с Россией 16 апреля
- УЕФА временно отстранил российского арбитра Лапочкина
- МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию украинского конфликта
- В Крыму не планируют усиливать противоковидные меры накануне отпусков
- Байден ввел в США режим ЧС из-за России
- «Единая Россия» предложила сделать бесплатным подключение домовладений к газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru