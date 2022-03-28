В России призвали закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко с инициативой о закрытии букмекерского рынка России для компаний с учредителями из недружественных стран. Об этом сообщает RT.
По словам Орлова, в течение последнего месяца Россия столкнулась с экономическим давлением, целью которого является нанести значительный ущерб национальной экономике государства и каждому отдельному домохозяйству.
Он напомнил, что некоторые зарубежные коммерческие компании покинули отечественный рынок. При этом Орлов отметил, что без ограничений в России продолжают работу букмекерские компании, которые зарабатывают на игорной зависимости граждан миллиарды рублей ежегодно. Он подчеркнул, что у многих таких компаний среди учредителей имеются юрлица, которые зарегистрированы в недружественных странах.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.
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