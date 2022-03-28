В России призвали закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран

По словам Орлова, в течение последнего месяца Россия столкнулась с экономическим давлением, целью которого является нанести значительный ущерб национальной экономике государства и каждому отдельному домохозяйству.

Он напомнил, что некоторые зарубежные коммерческие компании покинули отечественный рынок. При этом Орлов отметил, что без ограничений в России продолжают работу букмекерские компании, которые зарабатывают на игорной зависимости граждан миллиарды рублей ежегодно. Он подчеркнул, что у многих таких компаний среди учредителей имеются юрлица, которые зарегистрированы в недружественных странах.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.

