Лицензия на мордобой. О чем говорят приговоры Шестуну, Соколову и Широкову
Приговоры сразу по трем резонансным уголовным делам вынесены в последнюю пятницу 2020-го. Их сопоставление заставляет задуматься о соразмерности наказаний за преступления разной степени тяжести
Начнем с решения суда по делу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья. Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции и штрафу в 49 млн рублей. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности, а также получении особо крупной взятки.
По иску Генпрокуратуры к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам в доход государства было обращено имущество и активы почти на 2,5 млрд рублей. Это - по кадастровой стоимости, в то время как рыночная стоимость имущества, по данным прокуратуры, составила 10,4 млрд рублей. В августе 2020 года Одинцовский суд Подмосковья взыскал с Шестуна и других близких к нему лиц имущество на общую сумму более 1 млрд рублей.
Александр Шестун был арестован в июне 2018 года после того, как записал видеообращения к президенту, где рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная».
А в Санкт-Петербурге историк Олег Соколов за убийство своей аспирантки, тело которой он впоследствии расчленил и пытался утопить в реке Мойке, получил 12,5 лет колонии строгого режима. Свою вину он признал, пояснив, что не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики. Бывший доцент СПбГУ Соколов - крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России.
И о приговоре футболисту. В Москве бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова суд приговорил к 100 часам обязательных работ за нападение на арбитра любительского матча. 10 августа Широков во время игры умышленно ударил кулаком по лицу арбитра матча Никиту Данченкова. После того, как судья упал, футболист ударил его ногой в голову.
Итак, крупное преступление экономической направленности оценено судом в 15 лет строгого режима, тогда как жестокое убийство – в 12,5 лет, а удар ногой в лицо на глазах целого стадиона – в каких-то 100 часов общественных работ. Первое, о чем говорит сопоставление этих трех судебных вердиктов – девальвация цены человеческой жизни и достоинства. Попытка незаконного обогащения, особенно, если фигурант кому-то перешел дорогу, оценивается государством и его судебной системой как преступление куда более тяжкое, чем умышленное лишение жизни. Что же касается совсем уж смехотворного приговора футболисту, то о нем очень точно высказался вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев: по его мнению, оно подрывает доверие граждан к судебной системе и вселяет чувство безнаказанности.
«Если суд счел возможным за удар ногой по лицу дать 100 часов работ, то завтра мы увидим, как одни бьют ногами по лицу других», — заявил парламентарий РИА Новости.
Если в двух словах – лицензия на мордобой.
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