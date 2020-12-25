Лицензия на мордобой. О чем говорят приговоры Шестуну, Соколову и Широкову

И о приговоре футболисту. В Москве бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова суд приговорил к 100 часам обязательных работ за нападение на арбитра любительского матча. 10 августа Широков во время игры умышленно ударил кулаком по лицу арбитра матча Никиту Данченкова. После того, как судья упал, футболист ударил его ногой в голову.

Итак, крупное преступление экономической направленности оценено судом в 15 лет строгого режима, тогда как жестокое убийство – в 12,5 лет, а удар ногой в лицо на глазах целого стадиона – в каких-то 100 часов общественных работ. Первое, о чем говорит сопоставление этих трех судебных вердиктов – девальвация цены человеческой жизни и достоинства. Попытка незаконного обогащения, особенно, если фигурант кому-то перешел дорогу, оценивается государством и его судебной системой как преступление куда более тяжкое, чем умышленное лишение жизни. Что же касается совсем уж смехотворного приговора футболисту, то о нем очень точно высказался вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев: по его мнению, оно подрывает доверие граждан к судебной системе и вселяет чувство безнаказанности.

«Если суд счел возможным за удар ногой по лицу дать 100 часов работ, то завтра мы увидим, как одни бьют ногами по лицу других», — заявил парламентарий РИА Новости.

Если в двух словах – лицензия на мордобой.

