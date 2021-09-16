Историк Соколов предложил суду прочитать его книгу о расчленении аспирантки
Историк Олег Соколов, убивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, предложил членам суда ознакомиться с его книгой об убийстве «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти». Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Соколов отметил, что произведение находится в свободном доступе в интернете.
Книга-автобиография бывшего доцента СПбГУ повествует об основных этапах его жизни: Соколов рассказывает о своем детстве и юности, любви к французскому императору Наполеону, а также о том, что привело его к совершению убийства Ещенко.
По данным следствия, 8 ноября Соколов убил 24-летнюю аспирантку и сожительницу Ещенко, выстрелив в нее из обреза, после чего расчленил тело и выбросил в реку. В декабре 2020 года Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Историк признал свою вину в убийстве девушки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Эстония признала российские вакцины
- Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы
- Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении
- Контракт на проектирование метро в Нижнем Новгороде заключат до конца года
- Стартовый комплекс для «Союзов-5» создадут на Байконуре
- «Достигли понимания». Захарова рассказала о выплатах из-за теракта над Синаем
- Объявлены даты проведения Всемирного экономического форума в Давосе
- Тайваньская ракета загорелась при старте в Австралии
- СМИ: в Австралии участников похорон арестовали за нарушение COVID-ограничений
- Литва построила на границе с Белоруссией 25-километровый барьер из колючей проволоки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru