Историк Соколов предложил суду прочитать его книгу о расчленении аспирантки

Историк Олег Соколов, убивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, предложил членам суда ознакомиться с его книгой об убийстве «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти». Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соколов отметил, что произведение находится в свободном доступе в интернете.

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Книга-автобиография бывшего доцента СПбГУ повествует об основных этапах его жизни: Соколов рассказывает о своем детстве и юности, любви к французскому императору Наполеону, а также о том, что привело его к совершению убийства Ещенко.

По данным следствия, 8 ноября Соколов убил 24-летнюю аспирантку и сожительницу Ещенко, выстрелив в нее из обреза, после чего расчленил тело и выбросил в реку. В декабре 2020 года Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Историк признал свою вину в убийстве девушки.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
ТЕГИ:УбийствоОлег Соколов
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