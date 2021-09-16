Историк Соколов предложил суду прочитать его книгу о расчленении аспирантки

Историк Олег Соколов, убивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, предложил членам суда ознакомиться с его книгой об убийстве «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти». Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соколов отметил, что произведение находится в свободном доступе в интернете.