Ошибка или корысть? Адвокат возмутился мягким обвинением историка Соколова

Трунов напомнил подробности преступления. «Первый выстрел пришелся в голову Ещенко, но девушка не умерла от этого. Затем Соколов начал душить ее, то есть он ее истязал. После этого он совершил еще три выстрела с близкой дистанции в голову. Это совершенно другая квалификация», - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что наказание по такой статье может быть вплоть до пожизненного заключения.

«Непонятно, почему такое либеральное отношение к этому расчленителю. Это была ошибка или корыстные соображения?» - задался вопросом юрист.

В свою очередь, адвокат Людмила Айвар напомнила в эфире НСН, что признание вины не является смягчающим обстоятельством, каким является явка с повинной.

Она считает, что Соколову грозит от 12 лет колонии. «Даже с учетом его статуса, званий, положений надо понимать, что есть общественное мнение. Ему не избежать ответственности», - сказала она.

По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленник сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им преступления.

