Ошибка или корысть? Адвокат возмутился мягким обвинением историка Соколова

Адвокат заявил в эфире НСН, что за убийство с особой жестокостью историку должно грозить пожизненное заключение.

Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки СПбГУ, своей сожительницы Анастасии Ещенко. Кроме того, он сознался в незаконном хранении оружия.

Юристы в эфире НСН обсудили, какое наказание ждет убийцу. В частности, адвокат Игорь Трунов заявил, что по двум статьям, которые вменяют Соколову, ему грозит наказание от 12 до 15 лет.

«Однако здесь есть основание для отдельного разбирательства в том, что преступление неверно квалифицировали. Должна быть статья «Убийство с особой жестокостью», - считает он.

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Трунов напомнил подробности преступления. «Первый выстрел пришелся в голову Ещенко, но девушка не умерла от этого. Затем Соколов начал душить ее, то есть он ее истязал. После этого он совершил еще три выстрела с близкой дистанции в голову. Это совершенно другая квалификация», - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что наказание по такой статье может быть вплоть до пожизненного заключения.

«Непонятно, почему такое либеральное отношение к этому расчленителю. Это была ошибка или корыстные соображения?» - задался вопросом юрист.

В свою очередь, адвокат Людмила Айвар напомнила в эфире НСН, что признание вины не является смягчающим обстоятельством, каким является явка с повинной.

Она считает, что Соколову грозит от 12 лет колонии. «Даже с учетом его статуса, званий, положений надо понимать, что есть общественное мнение. Ему не избежать ответственности», - сказала она.

По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленник сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им преступления.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:УбийствоОлег Соколов
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