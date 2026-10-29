Криштиану Роналду получил «Золотой мяч всех времен»

Издание, ежегодно вручающее футболистам «Золотой мяч», предложило болельщикам в рамках платного голосования определить победителя в номинации B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time). В итоге футбольные фанаты поставили на первое место Роналду, а его извечного соперника Лионеля Месси - на вторую строчку.

Отмечается, что главным критерием при голосовании было не общее количество обычных «Золотых мячей» в карьере игрока, а феноменальность конкретного сезона. Все пять наград Роналду вошли в ТОП-8, а победу ему принёс 2008 год, когда играя за «Манчестер Юнайтед», он выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. За тот сезон португалец получил свой первый «Золотой мяч».

«Футбол принадлежит болельщикам! Спасибо всем фанатам по всему миру — «Золотой мяч всех времён» принадлежит и вам тоже», — так Роналду прокомментировал новую награду в своих соцсетях.

Ранее «Золотой мяч» по итогам сезона 2025/2026 получил выступающий за мюнхенскую «Баварию» английский футболист Гарри Кейн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

