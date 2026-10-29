Премьер Венгрии выступил против идеи выдвинуть Орбана на пост генсека ООН

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал возможное выдвижение его предшественника Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этмо сообщает ТАСС.

Политолог оценил шансы Орбана стать генсеком ООН

По его словам, Орбан «превратил Венгрию в беднейшую и наиболее коррумпированную страну Европы», а экс-министры, входившие в его правительство, «находятся под арестом за разграбление вверенных им сфер».

«Я убежден, что мафиози... не должен возглавлять Организацию Объединенных Наций», - подчеркнул Мадьяр.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США полагает, что Орбан был бы подходящим кандидатом на должность генсека ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаООНВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры