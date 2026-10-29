Премьер Венгрии выступил против идеи выдвинуть Орбана на пост генсека ООН

По его словам, Орбан «превратил Венгрию в беднейшую и наиболее коррумпированную страну Европы», а экс-министры, входившие в его правительство, «находятся под арестом за разграбление вверенных им сфер».

«Я убежден, что мафиози... не должен возглавлять Организацию Объединенных Наций», - подчеркнул Мадьяр.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США полагает, что Орбан был бы подходящим кандидатом на должность генсека ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

