Чтобы сохранить здоровье и счастье требуется общение, но не обязательно искать для этого «вторую половинку», рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Жизнь в одиночестве кратно повышает вероятность ранней смерти, а также увеличивает риск появления тревожности, депрессии и болезни Альцгеймера, рассказала психолог Марианна Абравитова. Ее слова приводит «Абзац». Панфилова согласилась с коллегой.