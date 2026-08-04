Друзья вместо любви: Психолог объяснила, как не впасть в опасное одиночество
Человеку необходимы социальные контакты, иначе жизнь рушится, заявила НСН Наталья Панфилова.
Чтобы сохранить здоровье и счастье требуется общение, но не обязательно искать для этого «вторую половинку», рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Жизнь в одиночестве кратно повышает вероятность ранней смерти, а также увеличивает риск появления тревожности, депрессии и болезни Альцгеймера, рассказала психолог Марианна Абравитова. Ее слова приводит «Абзац». Панфилова согласилась с коллегой.
«Сначала надо разобраться, что такое одиночество. Люди могут жить в семье, но быть настолько далекими друг от друга, что их тоска хватает за горло. Речь идет о том, что, если у человека нет общения, то это очень разрушительно. Наша природа такова, что необходимо социальное взаимодействие: делить с кем-то горести, радости, получать и давать помощь, если есть необходимость. Без этого нарушается главное правило жизни, и человек рушится изнутри, теряет счастье и здоровье. Но для этого необязательно иметь вторую “половинку”. Для того, чтобы жить вместе, должно совпасть очень много всяких условий. К тому же, кто-то может болезненно расстаться и не хотеть начинать с начала, или потерять человека из-за какой-то трагедии. Но нет ничего страшного, если живешь один, но есть друзья — главное поддерживать какие-то отношения, ходить куда-то», — отметила она.
Ранее психолог Екатерина Каталина объяснила НСН, чем здоровая привязанность отличается от любовной зависимости.
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