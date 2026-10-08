Очень важно не доводить организм до хронического истощения и делать короткие паузы несколько раз в день, иначе, когда организм будет доведен до состояния «я больше не могу», двух выходных действительно не хватит. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Врач Анастасия Самойлова считает, что двух дней для полного восстановления недостаточно. По ее словам, накопленная усталость, которая возникает из-за постоянных нагрузок, не проходит после обычного отдыха, пишут «Известия». По ее словам, двух выходных достаточно лишь для психологической разгрузки — чтобы оплатить счета, увидеть близких и закупить продукты. А вот настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов. Каталина раскрыла, как правильно отдыхать при разных видах усталости.

«Вопрос не в том, как никогда не уставать, а в том, как не доводить себя до хронического истощения и уметь восстанавливаться вовремя. Когда вы дошли до точки, то уже требуется глубокое восстановление. Правильный отдых — это не всегда «полежать с телефоном». Иногда после такого отдыха человек чувствует себя ещё более разбитым. Хороший отдых должен соответствовать типу усталости. Если вы устали физически — помогает сон, расслабление, тёплый душ, спокойная прогулка. Если устали эмоционально — нужна тишина, уединение, разговор с близким человеком, снижение контактов. Если умственно — лучше простые телесные действия: прогулка, растяжка, уборка без фанатизма, готовка, дыхательные практики. Если устали от однообразия — нужна смена впечатлений, занятия творчеством», — рассказала она.