Хроническое истощение: Что делать, если усталость не проходит даже после выходных
От физической усталости помогает сон и теплый душ, от умственной - растяжка и прогулка, а от эмоциональной - уединение и снижение контактов, напомнила НСН Екатерина Каталина.
Очень важно не доводить организм до хронического истощения и делать короткие паузы несколько раз в день, иначе, когда организм будет доведен до состояния «я больше не могу», двух выходных действительно не хватит. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.
Врач Анастасия Самойлова считает, что двух дней для полного восстановления недостаточно. По ее словам, накопленная усталость, которая возникает из-за постоянных нагрузок, не проходит после обычного отдыха, пишут «Известия». По ее словам, двух выходных достаточно лишь для психологической разгрузки — чтобы оплатить счета, увидеть близких и закупить продукты. А вот настоящая биохимическая перезагрузка требует 72 часов. Каталина раскрыла, как правильно отдыхать при разных видах усталости.
«Вопрос не в том, как никогда не уставать, а в том, как не доводить себя до хронического истощения и уметь восстанавливаться вовремя. Когда вы дошли до точки, то уже требуется глубокое восстановление. Правильный отдых — это не всегда «полежать с телефоном». Иногда после такого отдыха человек чувствует себя ещё более разбитым. Хороший отдых должен соответствовать типу усталости. Если вы устали физически — помогает сон, расслабление, тёплый душ, спокойная прогулка. Если устали эмоционально — нужна тишина, уединение, разговор с близким человеком, снижение контактов. Если умственно — лучше простые телесные действия: прогулка, растяжка, уборка без фанатизма, готовка, дыхательные практики. Если устали от однообразия — нужна смена впечатлений, занятия творчеством», — рассказала она.
При этом Каталина раскрыла, что, как ни странно, отдых тоже нужно планировать, но не как рабочие задачи, а в менее напряженном формате и ориентироваться на телесную активность.
«Парадокс в том, что отдых тоже нужно «планировать», но мягко. Например, короткие паузы в течение дня, нормальный обед без работы, завершение рабочего дня ритуалом, вечер без рабочих сообщений, хотя бы один день в неделю без гонки и продуктивности. Очень важно отдыхать до того, как вы сломались. Лучше 5–10 минут паузы несколько раз в день, чем попытка компенсировать недельное истощение одним воскресеньем. Паузы должны быть настоящими: встать, отойти от экрана, посмотреть в окно, пройтись, выпить воды, Очень важно не путать отдых и избегание. Иногда мы говорим «я отдыхаю», но на самом деле просто откладываем дела и продолжаем тревожиться о них», — уточнила психолог.
Также собеседница НСН раскрыла, что делать, если чувство усталости не проходит после выходных и даже крепкого сна.
«Если усталость не проходит после сна и выходных, если появилась раздражительность, апатия, ощущение бессмысленности, проблемы с концентрацией, нарушения сна, частые болезни — это может быть признаком хронического стресса или выгорания. В таком случае нужно не просто «лучше отдохнуть», а пересматривать нагрузку, режим и ожидания от себя», — добавила она.
Ранее невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко назвала несколько причин, почему человек может чувствовать усталость даже после 8–9 часов сна. По ее словам, основная причина заключается в таком нарушении, как апноэ. Оно приводит к остановке дыхания и обычно сопровождается храпом. Это мешает мозгу и телу полноценно отдыхать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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