Психолог раскрыла, когда дружба с руководителем может стать проблемой
Екатерина Каталина заявила НСН, что не стоит использовать личную близость для получения преимуществ или брать на себя роль постоянной эмоциональной поддержки руководителя.
Приятельские отношения с руководителем вполне допустимы, но они не должны становиться выше рабочих отношений, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Каждый третий россиянин до 35 лет называет свои отношения с руководителем дружескими, следует из опроса SuperJob. Россияне стали чаще характеризовать свои отношения с руководством как дружеские: если в 2022 году так говорили 19% респондентов, то сегодня — 26%. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с начальством сугубо деловым (62%). Каталина раскрыла, когда дружить с начальником – это нормально.
«Приятельские отношения с руководителем вполне допустимы. Более того, доброжелательность, взаимное уважение и возможность свободно общаться часто помогают работе: сотрудникам проще задавать вопросы, предлагать идеи и вовремя говорить о проблемах. Но здесь важно различать дружеский стиль общения и собственно дружбу. Общение на «ты», совместный обед и обсуждение увлечений еще не означают, что отношения стали дружескими. Главный критерий — не степень близости, а то, влияет ли она на рабочие решения. Если задачи, премии, продвижение и обратная связь определяются понятными профессиональными критериями, приятельство не обязательно создает проблему. Если же близость дает привилегии, освобождает от ответственности или становится условием хорошего отношения, это уже нарушение границ», - объяснила она.
По ее словам, основной риск в этом случае связан с неравенством позиций.
«Руководитель может влиять на доход, нагрузку и профессиональное будущее подчиненного, поэтому даже в искренне теплых отношениях не всегда легко свободно сказать «нет». Сотрудник может соглашаться на дополнительные задачи «по дружбе». Возможна и обратная ситуация: сотрудник рассчитывает на особые условия, а руководителю становится трудно давать объективную обратную связь. Сроки, обязанности, оплату и оценку результатов лучше обсуждать прямо и фиксировать так же, как с любым другим сотрудником. Не стоит становиться участником обсуждения коллег за их спиной, использовать личную близость для получения преимуществ или брать на себя роль постоянной эмоциональной поддержки руководителя», - заключила собеседница НСН.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сказал НСН, что молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров.
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