«Приятельские отношения с руководителем вполне допустимы. Более того, доброжелательность, взаимное уважение и возможность свободно общаться часто помогают работе: сотрудникам проще задавать вопросы, предлагать идеи и вовремя говорить о проблемах. Но здесь важно различать дружеский стиль общения и собственно дружбу. Общение на «ты», совместный обед и обсуждение увлечений еще не означают, что отношения стали дружескими. Главный критерий — не степень близости, а то, влияет ли она на рабочие решения. Если задачи, премии, продвижение и обратная связь определяются понятными профессиональными критериями, приятельство не обязательно создает проблему. Если же близость дает привилегии, освобождает от ответственности или становится условием хорошего отношения, это уже нарушение границ», - объяснила она.

По ее словам, основной риск в этом случае связан с неравенством позиций.

«Руководитель может влиять на доход, нагрузку и профессиональное будущее подчиненного, поэтому даже в искренне теплых отношениях не всегда легко свободно сказать «нет». Сотрудник может соглашаться на дополнительные задачи «по дружбе». Возможна и обратная ситуация: сотрудник рассчитывает на особые условия, а руководителю становится трудно давать объективную обратную связь. Сроки, обязанности, оплату и оценку результатов лучше обсуждать прямо и фиксировать так же, как с любым другим сотрудником. Не стоит становиться участником обсуждения коллег за их спиной, использовать личную близость для получения преимуществ или брать на себя роль постоянной эмоциональной поддержки руководителя», - заключила собеседница НСН.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сказал НСН, что молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров.

