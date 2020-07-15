«Бочка антител»: Вирусолог Альштейн оценил достижение ученых Новосибирска

Альштейн заявил, что не считает, получение антител чем-то сенсационным, так как штаммов моноклональных тел против коронавируса получено уже много как в США и Европе, так и в России. Однако их получение крайне важно, потому что процессом производства этих антител можно управлять.

«Не думаю, что это какое-то очень сенсационное заявление, но не исключаю, что, может быть, у нас никто не сообщал об их получении. Получить антитела никакая не проблема, если у вас есть вирус. Они есть и в крови людей, которые переболели коронавирусом. Находка антител - вещь обычная, но вот получить клон В-лимфоцитов, которые продуцируют моноклональныем антитела, это очень полезная штука. Если клон этот хороший, сохраняется и размножается хорошо, то у вас есть источник этих антител в лаборатории. Это важно. Это не научная, а биотехнологическая задача. Она много раз выполнена в мире», - подчеркнул специалист.

Единственное отличие полученных в новосибирской лаборатории антител от тех, которые продуцируются в организме переболевшего коронавирусом человека в том, что их можно создать много.

«Они ничем не отличаются от антител, которые организм человека вырабатывает, когда переболеет. Только здесь вы можете управлять процессом приготовления этих антител. Вы можете сделать бочку В-лимфацитов и бочку антител. А так (от переболевшего коронавирусом человека или мыши - НСН) вы получаете какие-то небольшие миллилитры. Кроме того, в лаборатории получают клон антител, у них одинаковые свойства и вы можете этим управлять: накапливать и так далее», - рассказал Анатолий Альштейн.

Ранее сегодня сообщалось, что первая группа добровольцев, участвующих в тестировании вакцины против COVID-19, выписана из Сеченовского университета.

