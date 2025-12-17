«Правительство одобрило законопроект, но ждет доработок, это касается юридической техники, сама концепция поддерживается. Сегодня мы можем привлекать к ответственности владельцев животных, которые содержат их в плохих условиях, которые используют их в зрелищных мероприятиях – делают фото на пляже за деньги, условно говоря, или открывают у себя контактные зоопарки. Есть и факты нападения на человека или чужое животное. Мы посмотрели статистику таких дел, она ничтожная… Поэтому теряется смысл статей, если их не применяют. У нас всего тысяча случаев в год по всей стране, за которые привлекли к ответственности. А я в день получаю от 200 до 400 обращений граждан с жалобами. Нам бы хотелось, чтобы это было эффективнее», - пояснил он.

Депутат добавил, что технический процесс привлечения к ответственности еще обсуждается, а сами нарушения давно известны.

«Мы призываем убрать ряд юридически казусов, нужна более эффективная техника. Бюрократию надо убрать, мы пока обсуждаем, как это будет выглядеть. У нас есть статья об ответственном обращении с животным. О чем речь? У нас есть граждане, которые не кормят своего животного, оставляют его на несколько дней одного. Другие владельцы не оказывают ветеринарную помощь… Если человек держит 70 собак в одной квартире, это тоже нарушение. Об этом идет речь. А какая прическа у вашего шпица, это ваше дело, главное, чтобы он хорошо себя чувствовал», - заключил собеседник НСН.

Статья 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» применяется также в случаях, если по недосмотру владельца животного пострадал другой человек . Физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 30 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 15 тыс. до 200 тыс. руб.

Ранее Бурматов пояснил НСН, почему до сих пор работают некоторые контактные зоопарки: торговые центры просто «крышуют» их из-за высокой прибыли.

