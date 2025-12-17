Сотни жалоб в день: Кому грозит штраф за неправильный уход за питомцем
Есть граждане, которые не кормят своего животного, оставляют его на несколько дней одного, не оказывают ветеринарную помощь. Если человек держит 70 собак в одной квартире, это тоже нарушение, заявил НСН Владимир Бурматов.
За год всего около тысячи владельцев были привлечены к ответственности за неправильный уход за питомцем, хотя ежедневно поступают сотни таких жалоб, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В Госдуму внесен законопроект, облегчающий процесс наказания владельцев животных, нарушающих правила ухода за питомцами или допустивших их нападение на другого человека. Действующий КоАП позволяет штрафовать таких нарушителей, но правоприменительная практика показала, что для этого сначала требуется согласование прокуратуры, что сильно усложняет процесс. Депутаты уверены, что нужно исключить сложные согласования, чтобы увеличить число привлекаемых к ответственности владельцев животных, пишет «Коммерсант». Бурматов объяснил, что поменяется.
«Правительство одобрило законопроект, но ждет доработок, это касается юридической техники, сама концепция поддерживается. Сегодня мы можем привлекать к ответственности владельцев животных, которые содержат их в плохих условиях, которые используют их в зрелищных мероприятиях – делают фото на пляже за деньги, условно говоря, или открывают у себя контактные зоопарки. Есть и факты нападения на человека или чужое животное. Мы посмотрели статистику таких дел, она ничтожная… Поэтому теряется смысл статей, если их не применяют. У нас всего тысяча случаев в год по всей стране, за которые привлекли к ответственности. А я в день получаю от 200 до 400 обращений граждан с жалобами. Нам бы хотелось, чтобы это было эффективнее», - пояснил он.
Депутат добавил, что технический процесс привлечения к ответственности еще обсуждается, а сами нарушения давно известны.
«Мы призываем убрать ряд юридически казусов, нужна более эффективная техника. Бюрократию надо убрать, мы пока обсуждаем, как это будет выглядеть. У нас есть статья об ответственном обращении с животным. О чем речь? У нас есть граждане, которые не кормят своего животного, оставляют его на несколько дней одного. Другие владельцы не оказывают ветеринарную помощь… Если человек держит 70 собак в одной квартире, это тоже нарушение. Об этом идет речь. А какая прическа у вашего шпица, это ваше дело, главное, чтобы он хорошо себя чувствовал», - заключил собеседник НСН.
Статья 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» применяется также в случаях, если по недосмотру владельца животного пострадал другой человек . Физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 30 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 15 тыс. до 200 тыс. руб.
Ранее Бурматов пояснил НСН, почему до сих пор работают некоторые контактные зоопарки: торговые центры просто «крышуют» их из-за высокой прибыли.
