Американская вакцина от COVID-19 получила имунный ответ

Американскую вакцину от коронавируса COVID-19 протестировали на людях. Результаты были признаны успешными, так как имунный ответ дали все участники эксперимента, это 45 человек, пишет журнал New England Journal of Medicine.

Специалисты поделили добровольцев на три группы по 15 человек, в каждой из них вводили испытуемым разное количество вакцины: по 25, 100 и 250 микрограммов. После повторного введения антитела выработались у всех участников эксперимента. Больше всех их выработалось у той группы, где доза была самой большой, сообщает телеканал «360».

Специалисты компании Moderna, которые проводили испытания, заявили, что количество антител у этих добровольцев в несколько раз больше чем даже у тех, кто переболел коронавирусом.