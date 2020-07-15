Американская вакцина от COVID-19 получила имунный ответ

Американскую вакцину от коронавируса COVID-19 протестировали на людях. Результаты были признаны успешными, так как имунный ответ дали все участники эксперимента, это 45 человек, пишет журнал New England Journal of Medicine.

Специалисты поделили добровольцев на три группы по 15 человек, в каждой из них вводили испытуемым разное количество вакцины: по 25, 100 и 250 микрограммов. После повторного введения антитела выработались у всех участников эксперимента. Больше всех их выработалось у той группы, где доза была самой большой, сообщает телеканал «360».

Специалисты компании Moderna, которые проводили испытания, заявили, что количество антител у этих добровольцев в несколько раз больше чем даже у тех, кто переболел коронавирусом.

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Побочной реакцией организма на вакцину стали головная боль, озноб, усталость, но все эти симптомы проявлялись либо в легкой, либо средней степени, пишет «Газета.ру».

26 июля специалисты приступят к последней стадии испытания новой вакцины от коронавируса. В ней примут участие порядка 30 тысяч добровольцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для части россиян вакцина от коронавируса нового типа может стать обязательной. Это касается населения, входящего в группу риска.

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ФОТО: pixabay.com
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