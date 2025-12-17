Он также отметил, что товары, представленные в торговых центрах являются законными на 100%, в то время как к реализуемому на онлайн-площадках есть вопросы.

«Давайте акцентируем внимание на том, что в торговых центрах представлен 100% законный товар. Ретейлеры не могут делать такие скидки, чтобы продавать товары ниже себестоимости. Маркетлейсы же по прежнему являются серой зоной. Много случаев, когда предоставляются поддельные сертификаты на товар, из-за чего непонятно, как этот товар был ввезен в страну. Предоставление маркеплейсами скидок, которые делают финальную цену ниже себестоимости, свидетельствует о том, что этот товар контрафактный или ввезенный в страну с нарушениями таможенного законодательства. Мы призываем, чтобы все товары на маркетплейсах были прозрачны с точки зрения ввоза в страну», – отметил Шакиров.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов объяснил НСН, почему на смену западным брендам в России пришли подделки.

