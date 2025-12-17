Не до шубок: «Контрафактные» маркетплейсы обрушили продажи зимней одежды в ТЦ
Пока на улице тепло, россияне не торопятся покупать зимнюю одежду, однако маркеплейсы продолжают предлагать подозрительно большие скидки на товары, сказал НСН Булат Шакиров.
Огромные скидки на маркетплейсах, которые опускают итоговую цену ниже себестоимости товара, свидетельствуют о том, что эти товары контрафактные или ввезены в страну с таможенными нарушениями, сказал в эфире НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Начиная с середины осени в офлайн-магазинах сокращаются розничные продажи зимней одежды, пишет газета «Коммерсант». У маркетплейсов, напротив, наблюдается рост, что, по мнению традиционных ритейлеров, связано с многочисленными скидками и промоакциями онлайн-платформ. Шакиров отметил, что
«Это абсолютно сезонный фактор. Достаточно комфортные температуры в Москве влияют на продажи. Всегда так было и будет: пока на улице тепло, люди не торопятся покупать зимнюю одежду. Макетплейсы, безусловно, могут давать более сильные скидки и акции. Это как раз предмет спора с ними, ведь на рынке должны быть общие правила игры. Возможно, маркетплейсы сейчас меньше страдают, чем классические торговые центры. Зачастую с приходом холодов спрос на зимнюю одежду возрастает, а все потери ретейлеров компенсируются. Но мы не можем этого гарантировать, так как погода непредсказуема», – сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что товары, представленные в торговых центрах являются законными на 100%, в то время как к реализуемому на онлайн-площадках есть вопросы.
«Давайте акцентируем внимание на том, что в торговых центрах представлен 100% законный товар. Ретейлеры не могут делать такие скидки, чтобы продавать товары ниже себестоимости. Маркетлейсы же по прежнему являются серой зоной. Много случаев, когда предоставляются поддельные сертификаты на товар, из-за чего непонятно, как этот товар был ввезен в страну. Предоставление маркеплейсами скидок, которые делают финальную цену ниже себестоимости, свидетельствует о том, что этот товар контрафактный или ввезенный в страну с нарушениями таможенного законодательства. Мы призываем, чтобы все товары на маркетплейсах были прозрачны с точки зрения ввоза в страну», – отметил Шакиров.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов объяснил НСН, почему на смену западным брендам в России пришли подделки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
- СМИ: Warner Bros. отклонит предложение Paramount о покупке и выберет Netflix
- Не до шубок: «Контрафактные» маркетплейсы обрушили продажи зимней одежды в ТЦ
- В Москве мужчина с ножом напал на двоих прохожих
- Дойдет до «горячего»: Кто поддержит Венесуэлу в борьбе с блокадой Трампа
- В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
- Врач рассказал, как распознать и лечить гонконгский грипп
- Курский депутат призвал Минюст и Минкульт провести проверку в отношении Нагиева
- В Сочи задержали отца и дочь, планировавших воевать на стороне Украины
- Что станет красной линией для Турции в украинском конфликте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru