Выписаны первые добровольцы, испытывающие вакцину против COVID-19

Первая группа добровольцев, участвующих в тестировании вакцины против COVID-19, выписана из Сеченовского университета. Об этом сообщает РИА ФАН.

Вакцину разработал Национальный исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи, её тестирование проходит совместно с Минобороны. Часть добровольцев находится в госпитале имени Бурденко. Участникам испытаний вводят по два компонента вакцины с разницей в несколько дней.

Предполагается, что вторая группа добровольцев будет выписана 20 июля.

У тех, кому вводили вакцину, в первый день поднималась температура и появлялась головная боль. Это стандартная реакция на любую противовирусную вакцину, она прошла самостоятельно в течение суток, отмечали в Сеченовском университете.

При этом одна из участниц тестирования, Анна Кутина, рассказала, что у неё температура в 38 градусов держалась два дня после вакцинации - её сбивали парацетамолом. По её словам, добровольным участникам клинических испытаний вакцины заплатят по 100 тысяч рублей, передаёт "Интерфакс".

