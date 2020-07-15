Выписаны первые добровольцы, испытывающие вакцину против COVID-19
Первая группа добровольцев, участвующих в тестировании вакцины против COVID-19, выписана из Сеченовского университета. Об этом сообщает РИА ФАН.
Вакцину разработал Национальный исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи, её тестирование проходит совместно с Минобороны. Часть добровольцев находится в госпитале имени Бурденко. Участникам испытаний вводят по два компонента вакцины с разницей в несколько дней.
Предполагается, что вторая группа добровольцев будет выписана 20 июля.
У тех, кому вводили вакцину, в первый день поднималась температура и появлялась головная боль. Это стандартная реакция на любую противовирусную вакцину, она прошла самостоятельно в течение суток, отмечали в Сеченовском университете.
При этом одна из участниц тестирования, Анна Кутина, рассказала, что у неё температура в 38 градусов держалась два дня после вакцинации - её сбивали парацетамолом. По её словам, добровольным участникам клинических испытаний вакцины заплатят по 100 тысяч рублей, передаёт "Интерфакс".
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