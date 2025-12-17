СМИ: Warner Bros. отклонит предложение Paramount о покупке и выберет Netflix

Компания Warner Bros. Discovery может отклонить предложение Paramount Skydance о приобретении структуры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Доить, но не душить: Чем грозит Голливуду покупка Netflix студии Warner Bros

Ранее стало известно, что Paramount захотела купить Warner Bros. за $108,4 млрд. Интерес к компании также проявил стриминговый сервис Netflix, который собирался приобрести структуру за почти $83 млрд, напоминает РЕН ТВ.

По данным СМИ, совет директоров компании рекомендует акционерам не поддерживать сделку с Paramount и отдать предпочтение Netflix. О своем решении Warner Bros. может объявить в ближайшее время.

