Фон дер Ляйен: ЕС получает из России 13% газа и 2% нефти
Евросоюз продолжает получать из России газ и нефть, несмотря на усилия сообщества в последние годы. Об этом заявила в Европарламенте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, импорт газа из России в ЕС, в том числе СПГ и трубопроводного, сократился с 45% до начала конфликта на Украине до 13%. При этом импорт нефти упал с 26% до 2%.
«ЕС приближается к новой эре - эре энергетической независимости от России. Эра евронезависимости должна быть неостановимой», - заявила фон дер Ляйен.
Глава ЕК потребовала навсегда покончить с импортом энергоресурсов РФ.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен научиться вести свои «современные гибридные войны», пишет «Свободная пресса».
