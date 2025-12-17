Евросоюз продолжает получать из России газ и нефть, несмотря на усилия сообщества в последние годы. Об этом заявила в Европарламенте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, импорт газа из России в ЕС, в том числе СПГ и трубопроводного, сократился с 45% до начала конфликта на Украине до 13%. При этом импорт нефти упал с 26% до 2%.

«ЕС приближается к новой эре - эре энергетической независимости от России. Эра евронезависимости должна быть неостановимой», - заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК потребовала навсегда покончить с импортом энергоресурсов РФ.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен научиться вести свои «современные гибридные войны», пишет «Свободная пресса».

