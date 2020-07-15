В России разработали антитела, нейтрализующие COVID-19
В лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске впервые в России получены антитела, нейтрализующие коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя рабочей группы при СО РАН по борьбе с COVID-19 Ольгу Дорохову.
Она рассказала, что для получения таких антител использованы образцы крови доноров, переболевших COVID-19, а также применена уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Новые антитела блокируют взаимодействие вируса и рецептора АСЕ2, предотвращая попадание вируса в клетки-мишени.
Учёные рассчитывают, что их исследования в дальнейшем помогут в создании средств специфической терапии и профилактики COVID-19, а также при совершенствовании вакцин.
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