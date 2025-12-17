В Москве мужчина с ножом напал на двоих прохожих

Мужчина напал с ножом на двоих прохожих в Москве, злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Покровка. Между фигурантом - 33-летним уроженцем Оренбурга - и группой молодых людей разгорелся конфликт, позднее он перерос в драку. Подозреваемый в нетрезвом состоянии достал похожий на нож предмет и ударил одного из оппонентов в область груди и поясницы, второго - в бедро. Полиция задержала нападавшего на месте. Пострадавших доставили в больницы.

«Согласно заключению врачей, здоровью одного из граждан причинен тяжкий вред. Степень вреда, причиненного второму потерпевшему, устанавливается», - сообщили в МВД.

После ЧП возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Омской области мужчина в ходе бытового конфликта ранил ножом родственника, пострадавшего госпитализировали, пишет «Свободная пресса».

