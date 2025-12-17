В Москве мужчина с ножом напал на двоих прохожих
Мужчина напал с ножом на двоих прохожих в Москве, злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Покровка. Между фигурантом - 33-летним уроженцем Оренбурга - и группой молодых людей разгорелся конфликт, позднее он перерос в драку. Подозреваемый в нетрезвом состоянии достал похожий на нож предмет и ударил одного из оппонентов в область груди и поясницы, второго - в бедро. Полиция задержала нападавшего на месте. Пострадавших доставили в больницы.
«Согласно заключению врачей, здоровью одного из граждан причинен тяжкий вред. Степень вреда, причиненного второму потерпевшему, устанавливается», - сообщили в МВД.
После ЧП возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Омской области мужчина в ходе бытового конфликта ранил ножом родственника, пострадавшего госпитализировали, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
- СМИ: Warner Bros. отклонит предложение Paramount о покупке и выберет Netflix
- Не до шубок: «Контрафактные» маркетплейсы обрушили продажи зимней одежды в ТЦ
- В Москве мужчина с ножом напал на двоих прохожих
- Дойдет до «горячего»: Кто поддержит Венесуэлу в борьбе с блокадой Трампа
- В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
- Врач рассказал, как распознать и лечить гонконгский грипп
- Курский депутат призвал Минюст и Минкульт провести проверку в отношении Нагиева
- В Сочи задержали отца и дочь, планировавших воевать на стороне Украины
- Что станет красной линией для Турции в украинском конфликте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru