Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
17 декабря 202512:27
Вооруженные силы России освободили село Герасимовка в Днепропетровской области, передает Минобороны.
Контроль над этой территорией установила группировка войск «Восток».
«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка», - указали в ведомстве.
Ранее армия РФ взяла под контроль Новоплатоновку в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.
