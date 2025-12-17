Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области

Вооруженные силы России освободили село Герасимовка в Днепропетровской области, передает Минобороны.

ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области

Контроль над этой территорией установила группировка войск «Восток».

«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка», - указали в ведомстве.

Ранее армия РФ взяла под контроль Новоплатоновку в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.

