В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
17 декабря 202511:52
Теракт предотвращен в исправительной колонии в Ростовской области. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
Преступление готовили заключенные из одного из государств Средней Азии.
«Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической... подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее ФСБ задержала в Ростовской области россиянина 2004 года рождения, который сотрудничал со Службой безопасности Украины, напоминает «Свободная пресса».
