СМИ: Обвиняемый по делу «Крокуса» пытался совершить суицид в СИЗО

Обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Джабраил Аушев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Террорист по делу «Крокуса» пожаловался, что его спилили вместе с деревом

О ситуации стало известно на заседании военного суда, рассматривающего дело фигуранта. По данным медиков, Аушев попытался совершить суицид в ноябре, мужчина находился в депрессии после трех месяцев в одиночной камере в СИЗО «Матросская тишина».

«Джабраил единственный оформил явку с повинной и признался в преступлении — его обвиняют в продаже автомата террористам», - пишет Mash.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, террористы открыли стрельбу и устроили пожар в концертном зале, в результате погибли 144 человека, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
