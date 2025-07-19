Блогер Адушкина призналась, что не покупала «того самого» Лабубу

«ЛабУбу или ЛабубУ? Я еще на этом уровне осознанности всей этой истории. Я держалась, не покупала. Точнее, случайно купила, но не то, поэтому у меня не было прям того самого. Я изначально почувствовала, что это слишком большой и слишком быстротечный тренд, который 100% скоро уйдет. Сейчас я уже мало у кого замечаю такие игрушки, хотя прошел, условно, месяц», - сказала она.

Монстры Лабубу — мягкие игрушки-брелоки, которые привозят в Россию из Китая. Тренд на разноцветных «зверюшек» появился в стране недавно, в связи с чем цены на него на маркетплейсах сильно взлетели и составляли несколько тысяч рублей за 15-сантиметровую фигурку.