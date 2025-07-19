Блогер Адушкина призналась, что не покупала «того самого» Лабубу
В эфире НСН девушка рассказала, что сразу поняла, что тренд на эти игрушки будет быстротечным.
Популярный российский блогер Катя Адушкина в рамках «VK Fest 2025» призналась, что не покупала «того самого» монстра Лабубу. На мероприятии также присутствовал специальный корреспондент НСН.
«ЛабУбу или ЛабубУ? Я еще на этом уровне осознанности всей этой истории. Я держалась, не покупала. Точнее, случайно купила, но не то, поэтому у меня не было прям того самого. Я изначально почувствовала, что это слишком большой и слишком быстротечный тренд, который 100% скоро уйдет. Сейчас я уже мало у кого замечаю такие игрушки, хотя прошел, условно, месяц», - сказала она.
Монстры Лабубу — мягкие игрушки-брелоки, которые привозят в Россию из Китая. Тренд на разноцветных «зверюшек» появился в стране недавно, в связи с чем цены на него на маркетплейсах сильно взлетели и составляли несколько тысяч рублей за 15-сантиметровую фигурку.
Политики и родители не раз критиковали эти игрушки за их пугающий внешний вид, говоря об опасности для детей. При этом в России ее даже предлагали запретить, либо ввести возрастные ограничения «14+» для их продажи. В настоящий момент цены на монстров «стабилизировались», при этом в стране появилось много товаров-подделок.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что пока продажи Лабубу на маркетплейсах продолжают расти, но тренд не проживет дольше года.
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