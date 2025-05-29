«История игрушек Лабубу никак не перекликается ни с нашей культурой, ни с нашими традициями, ни с менталитетом. Это совершенно азиатская история. В свое время корейская поп-группа разместила эти игрушки на свои сумочки, и они взорвали рынок. Кроме того, эти игрушки не несут в себе никакой ценности. Они никак не повлияют ни на развитие ребенка, ни на его эмоциональное состояние, это не столько игрушка, сколько модный аксессуар. Также я не помню, чтобы их кто-то официально поставлял в Россию, они производятся компанией из недружественной нам страны. В Россию через “серый” импорт их попадает настолько мало, что говорить об их влиянии на наш рынок не приходится. А вот за границей (например, в Дубае) они пользуются бешеным спросом, при этом из-за дефицита купить ее достаточно сложно», — сказал Смирнов.

Собеседник НСН указал на то, что сегодня игрушки проверяют только с точки зрения безопасности, контроля ее влияния на детей нет.

«В России есть сертификация, которая проверяет, насколько игрушка безопасна для ребенка с точки зрения качества, громкости звуков, используемых материалов, но как такового контроля ассортимента не проводится. Наверное, это и не нужно», — подытожил он.

Популярность к игрушке Лабулу пришла только в прошлом году благодаря корейскому тренду Ugly Cute («ужасно-милое»), когда вещи или образы, которые традиционно считаются уродливыми или странными, воспринимаются как милые и очаровательные именно из-за своей неуклюжести и «некрасивости». Игрушки стали так популярны, что выручка Pop Mart в 2024 году оказалась в два раза выше, чем в 2023-м, и составила $1,8 млрд.

Мировые звёзды — Рианна, Ким Кардашьян, Лиса из корейской группы BLACKPINK — начали появляться на публике с игрушками Лабубу на своих брендовых сумках.

Стоимость игрушек Лабубу на официальном сайте составляет от 8 до 80 тысяч рублей. Указывается, что каждая игрушка продается в "слепой" упаковке, то есть увидеть, какая модель внутри, можно только после покупки. На маркетплейсах можно найти варианты от 3,5 тысячи рублей.

Ранее психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская заявила НСН, что страшные игрушки приводят к развитию депрессии у детей в более старшем возрасте.

