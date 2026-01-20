Лариса Долина выступила на концерте памяти Высоцкого в Москве

Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея», который прошел в московском театре «Градский Холл». В ходе выступления она исполнила «Песню о двух красивых автомобилях», сообщает РИА Новости.

После номера певица поблагодарила зрителей со сцены, а публика ответила ей продолжительными аплодисментами.