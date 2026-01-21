Директор Долиной: Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье
Российская певица, народная артистка РФ Лариса Долина пока не готова общаться с журналистами и давать комментарии, в том числе касательно творчества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора певицы Сергея Пудовкина.
По его словам, исполнительнице нужно сначала поправить здоровье и прийти в себя. «Мы обязательно будем говорить, но только чуть попозже», — указал он. Пудовкин также отметил, что песню «Последнее прощай», которая была выпущена в конце декабря 2025 года, прослушали 8 млн раз.
Ранее стало известно, что Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор Долиной: Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье
- В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА
- Долина заявила, что «устроилась хорошо»
- СМИ: Чубайс больше не является главой попечительского совета фонда Гайдара
- СМИ: В результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие
- Лариса Долина выступила на концерте памяти Высоцкого в Москве
- Экспорт российского пива в 2025 году увеличился на 19%
- Уиткофф назвал «очень позитивными» переговоры с Дмитриевым в Давосе
- Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
- Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru