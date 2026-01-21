Директор Долиной: Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье

Российская певица, народная артистка РФ Лариса Долина пока не готова общаться с журналистами и давать комментарии, в том числе касательно творчества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора певицы Сергея Пудовкина.

Долина заявила, что «устроилась хорошо»

По его словам, исполнительнице нужно сначала поправить здоровье и прийти в себя. «Мы обязательно будем говорить, но только чуть попозже», — указал он. Пудовкин также отметил, что песню «Последнее прощай», которая была выпущена в конце декабря 2025 года, прослушали 8 млн раз.

Ранее стало известно, что Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Певица

Горячие новости

Все новости

партнеры