Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе

Переговоры между российской стороной и представителями США на Всемирном экономическом форуме в Давосе проходят в конструктивном ключе. Об этом RT заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, в ходе встреч все больше участников обсуждений начинают понимать и принимать российскую позицию. Дмитриев отметил, что диалог с американской делегацией носит рабочий характер и позволяет донести аргументы Москвы по ключевым вопросам международной повестки.