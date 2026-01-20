Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе
Переговоры между российской стороной и представителями США на Всемирном экономическом форуме в Давосе проходят в конструктивном ключе. Об этом RT заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, в ходе встреч все больше участников обсуждений начинают понимать и принимать российскую позицию. Дмитриев отметил, что диалог с американской делегацией носит рабочий характер и позволяет донести аргументы Москвы по ключевым вопросам международной повестки.
Всемирный экономический форум в Давосе традиционно собирает политических лидеров, представителей бизнеса и международных организаций для обсуждения глобальных экономических и геополитических вызовов.
В рамках форума проходят как официальные сессии, так и многочисленные двусторонние и многосторонние встречи, которые используются для неформальных переговоров и обмена позициями, передает «Радиоточка НСН».
