Экспорт российского пива в 2025 году увеличился на 19%

Экспорт российского пива в денежном выражении по итогам 2025 года увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и превысил 103 миллиона долларов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

По предварительным оценкам, за рубеж было поставлено более 190 тысяч тонн солодового пива. Наибольшие объемы закупок пришлись на страны ЕАЭС и сопредельные государства.