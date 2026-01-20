Экспорт российского пива в 2025 году увеличился на 19%
Экспорт российского пива в денежном выражении по итогам 2025 года увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и превысил 103 миллиона долларов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».
По предварительным оценкам, за рубеж было поставлено более 190 тысяч тонн солодового пива. Наибольшие объемы закупок пришлись на страны ЕАЭС и сопредельные государства.
Крупнейшими импортерами стали Белоруссия и Казахстан, на которые пришлось около 30% и 28% экспортной выручки соответственно. В числе основных направлений также оказались Китай, Киргизия и Таджикистан.
Параллельно продолжил расти экспорт российского безалкогольного пива. В 2025 году его поставки составили около 13 тысяч тонн почти на 8 миллионов долларов, что означает рост на 17% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном. Основными покупателями этой продукции стали Белоруссия, Казахстан, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан, передает «Радиоточка НСН».
