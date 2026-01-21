СМИ: Чубайс больше не является главой попечительского совета фонда Гайдара
В попечительском совете фонда Гайдара произошла смена руководства, сообщает РБК.
Как заявил член совета Андрей Нечаев, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс более не является его председателем. На заседании 20 января на эту должность назначили бывшего замминистра экономики Сергея Васильева.
Он — известный экономист и управленец. Его карьера включает руководство Рабочим центром экономических реформ в 1990-х, пост замминистра экономики, а также руководство Международным инвестиционным банком. Васильев также был сенатором от Ленинградской области в 2001-2007 годах.
Ранее Московский арбитражный суд полностью заблокировал финансовые активы Анатолия Чубайса на сумму в 11,9 млрд рублей. Поводом стал иск от компании «Роснано», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
