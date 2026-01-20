Уиткофф назвал «очень позитивными» переговоры с Дмитриевым в Давосе

Переговоры между представителями России и США получили положительную оценку с обеих сторон. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф охарактеризовал встречи со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как очень позитивные.

В российской делегации также заявили о конструктивном характере диалога. По словам Дмитриева, в ходе контактов с американской стороной все больше участников начинают признавать обоснованность позиции Москвы. Он отметил, что переговорный процесс развивается в рабочем и содержательном ключе, отмечает RT.

Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе

Контакты проходили на полях Всемирного экономического форума в Давосе, где представители двух стран совместно посетили павильон США.

Форум проходит в Швейцарии с 19 по 23 января и посвящен теме «Дух диалога». В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, министры экономики и финансов, а также сотни руководителей крупнейших компаний мира, передает «Радиоточка НСН».

