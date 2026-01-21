СМИ: В результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие

По словам очевидцев, части дрона разлетелись по двору в посёлке Новая Адыгея. Людей эвакуируют из дома. Повреждены шесть этажей, 12 квартир, 25 автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека.

Решается вопрос о месте их временного размещения в ближайшей школе. На место приехали оперативные службы и глава района.

Также известно, что в разных районах Анапы и Сочи прозвучали сирены. В сочинском аэропорту ввели ограничения: шесть переносов на вылет, четыре на прилет.

Ранее один человек погиб при атаке дронов в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

