Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Заслуженная артистка России Лариса Крамер ушла из жизни на 85-м году, сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.

В театре отметили, что актриса более полувека служила псковской сцене и оставила значительный творческий след. В труппе она проработала 55 лет — с начала 1960-х до 2016 года, исполнив свыше 150 ролей, отмечает RT.

Коллеги подчеркнули, что созданные ею образы отличались глубиной и внутренней силой, а её талант был хорошо знаком нескольким поколениям зрителей.

Лариса Крамер родилась 24 июня 1941 года в Соликамске. Свою профессиональную карьеру она начала в 1958 году во Фрунзенском русском драматическом театре, а спустя три года продолжила работу в Псковском театре драмы, с которым была связана большая часть её жизни и творческого пути, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
