Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Коллеги подчеркнули, что созданные ею образы отличались глубиной и внутренней силой, а её талант был хорошо знаком нескольким поколениям зрителей.

Лариса Крамер родилась 24 июня 1941 года в Соликамске. Свою профессиональную карьеру она начала в 1958 году во Фрунзенском русском драматическом театре, а спустя три года продолжила работу в Псковском театре драмы, с которым была связана большая часть её жизни и творческого пути, передает «Радиоточка НСН».

