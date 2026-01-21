В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА

Прилет беспилотного летательного аппарата произошел в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил в Telegram глава республики Мурат Кумпилов.

Беспилотник атаковал многоэтажки в Рязани

По его словам, пожар охватил многоквартирный дом и парковку. На месте работают оперативные службы, туда выехал глава района Аскер Савв. В настоящее время развертывается пункт временного размещения для жителей поврежденного дома.

Ранее стало известно, что в результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
