В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА
21 января 202601:01
Прилет беспилотного летательного аппарата произошел в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил в Telegram глава республики Мурат Кумпилов.
По его словам, пожар охватил многоквартирный дом и парковку. На месте работают оперативные службы, туда выехал глава района Аскер Савв. В настоящее время развертывается пункт временного размещения для жителей поврежденного дома.
Ранее стало известно, что в результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
