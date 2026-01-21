Долина заявила, что «устроилась хорошо»

Российская исполнительница, народная артистка РФ Лариса Долина не стала отвечать на вопрос о том, где она живет после передачи квартиры Полине Лурье, сообщает ТАСС.

Она указала, что «устроилась хорошо». Певица отметила, что ее продолжают поддерживать поклонники.

Ранее стало известно, что Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
