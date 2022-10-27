«Благодарность предкам»: В РПЦ поддержали включение «жертвенности» в нацбезопасность

Накануне сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести в Стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности. Вахтанг Кипшидзе отметил, что вопрос интеграции ценностей в документ стратегического планирования является крайне важным.

«Мы должны ценить ту жертвенность и те жертвы, которые принесли наши предки ради того, чтобы наше государство и народ был свободным, сильным и независимым. Вопрос жертвенности имеет значение для формирования благодарности к нашим предкам. Что же касается нашей способности идти на жертвы, то она воспитывается в человеке всю жизнь. Каждый человек, который задумывался о смысле своего существования и о том, как ему жить и развиваться, знает, что без жертвы никакое развитие невозможно. Не обязательно жертвовать своей жизнью во всех случаях: человек жертвует временем, вниманием, своими усилиями ради того, чтобы чего-то достичь. Начиная от спортсмена и заканчивая жертвой война, который складывает свою жизнь на полях сражения», - сказал Кипшидзе.

По его словам, включение понятий любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности в Стратегию нацбезопасности является крайне важной процедурой. Так, указал Кипшидзе, без ценностей, которые бы защищали Россию, невозможно будущее.