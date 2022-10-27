«Благодарность предкам»: В РПЦ поддержали включение «жертвенности» в нацбезопасность
Каждый человек, который задумывался о смысле своего существования, понимает, что без жертвы невозможно никакое развитие, отметил в эфире НСН Вахтанг Кипшидзе.
Включение понятия «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности России является формированием благодарности нашим предкам, необходимо ценить те жертвы, которые они принесли во имя государства и народа, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести в Стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности. Вахтанг Кипшидзе отметил, что вопрос интеграции ценностей в документ стратегического планирования является крайне важным.
«Мы должны ценить ту жертвенность и те жертвы, которые принесли наши предки ради того, чтобы наше государство и народ был свободным, сильным и независимым. Вопрос жертвенности имеет значение для формирования благодарности к нашим предкам. Что же касается нашей способности идти на жертвы, то она воспитывается в человеке всю жизнь. Каждый человек, который задумывался о смысле своего существования и о том, как ему жить и развиваться, знает, что без жертвы никакое развитие невозможно. Не обязательно жертвовать своей жизнью во всех случаях: человек жертвует временем, вниманием, своими усилиями ради того, чтобы чего-то достичь. Начиная от спортсмена и заканчивая жертвой война, который складывает свою жизнь на полях сражения», - сказал Кипшидзе.
По его словам, включение понятий любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности в Стратегию нацбезопасности является крайне важной процедурой. Так, указал Кипшидзе, без ценностей, которые бы защищали Россию, невозможно будущее.
«То, что есть вопрос об интеграции ценностей в документ стратегического планирования – это очень важный сигнал о том, что наше общество меняется. И меняется оно на основании тех ценностей, которые лежат в основе жизни нашего общества и государства. Текст стратегии нацбезопасности не предполагает закрытого списка ценностей, он является открытым. Поэтому дополнения являются возможными. Святейший Патриарх специально затронул вопросы ценностей, которые самым скрупулезным образом защищали бы деятельность нашего государства, без этого у нас нет будущего», - резюмировал Кипшидзе.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что включение понятий «вера» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности может привести к обратному эффекту. К тому же, указал он, на фоне этого РПЦ сможет расширить свое влияние.
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