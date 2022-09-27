Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что укрепление в вере и «духовная мобилизация» будут содействовать полному примирению России и Украины, которые являются «единым пространством Русской православной церкви» (РПЦ), сообщает ТАСС.

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В проповеди после литургии в храме Христа Спасителя он отметил, что в настоящее время у многих закружилась голова от желания «погубить Русь, её самобытность, её независимость, её свободу».

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени... следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе... тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества», - подчеркнул глава РПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинский народ пытаются переформатировать и «из части святой единой Руси сделать государством, вражеским по отношению к России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Совет Федерации
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