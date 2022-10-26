Патриарх Кирилл призвал внести жертвенность в список ценностей России
Понятия веры, любви к отечеству и жертвенности необходимо включить в Стратегию национальной безопасности России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании XXIV Всемирного русского народного собора.
«В Стратегии национальной безопасности предпринята попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность — это "жизнь". <...> А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: "достоинство", "права и свободы человека". Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после "жизни"?» — цитирует патриарха ТАСС.
Как отметил предстоятель Русской православной церкви, в понятиях стратегии заключены гуманистические идеи, которые возникли «в достаточно позднее время в контексте прежде всего западноевропейского развития». Патриарх подчеркнул, что ценности существовали и до этого: вера, любовь к отечеству, жертвенность, а история России и благополучие страны «построены в том числе на жертвах предыдущих поколений».
По словам патриарха Кирилла, эти вечные ценности «не обуславливаются политическим контекстом», их перечень можно расширять и далее.
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