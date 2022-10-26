Песков призвал обсудить идеи патриарха Кирилла по Стратегии нацбезопасности
Предложение патриарха Кирилла об изменении положений стратегии национальной безопасности России требуют широкого обсуждения, после которого уже можно будет формулировать позицию по данной инициативе. Такую позицию обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Днём ранее предстоятель Русской православной церкви предложил включить в стратегию нацбезопасности понятия веры, любви к отечеству и жертвенности. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», эту идею он озвучил на заседании XXIV Всемирного русского народного собора.
По словам Пескова, посылы предстоятеля РПЦ всегда имеют «очень глубинный характер», поэтому нельзя ограничиваться сиюминутной реакцией на них.
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