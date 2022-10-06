В Госдуме предложили предоставить бронь от мобилизации деятелям культуры
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо предоставить отсрочки от частичной мобилизации деятелям культуры и народным артистам.
По его словам, такая возможность сейчас есть во многих отраслях экономики, особенно в оборонной промышленности, IT-сфере, предоставить ее нужно и деятелям культуры.
Соловьев отметил, что некоторым театрам придется менять репертуары из-за участия актеров в спецоперации.
Депутат также призвал изменить современную повестку культурной деятельности на более «традиционные и патриотичные формы русской культуры».
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем, если у него есть такое желание.
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