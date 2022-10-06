В Госдуме предложили предоставить бронь от мобилизации деятелям культуры

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо предоставить отсрочки от частичной мобилизации деятелям культуры и народным артистам.



По его словам, такая возможность сейчас есть во многих отраслях экономики, особенно в оборонной промышленности, IT-сфере, предоставить ее нужно и деятелям культуры.

Соловьев отметил, что некоторым театрам придется менять репертуары из-за участия актеров в спецоперации.